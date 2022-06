Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Après deux ans de quasi absence en raison de crise sanitaire, la Fête de la musique fait son grand retour ce mardi 21 juin 2022 dans la rue et sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une scène. Toutes les communes de l'île sont de la partie ! Cet événement culturel instauré en 1982, par Jack Lang, ministre de la culture de François Mitterrand, laisse libre cours à l'expression musicale du plus grand nombre. Plusieurs événements sont programmés dans les différentes villes et quartiers. Cela va de la scène ouverte à tous aux concerts d'artistes confirmés en passant par des chorales des écoles. Alé, fé pèt la mizik ! (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Après deux ans de quasi absence en raison de crise sanitaire, la Fête de la musique fait son grand retour ce mardi 21 juin 2022 dans la rue et sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une scène. Toutes les communes de l'île sont de la partie ! Cet événement culturel instauré en 1982, par Jack Lang, ministre de la culture de François Mitterrand, laisse libre cours à l'expression musicale du plus grand nombre. Plusieurs événements sont programmés dans les différentes villes et quartiers. Cela va de la scène ouverte à tous aux concerts d'artistes confirmés en passant par des chorales des écoles. Alé, fé pèt la mizik ! (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)