BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 21 juin 2022 :



- Les élections sont finies, l'heure de la clarification et de la reconstruction est venue

- Convention cannes : nouvelle journée de mobilisation pour les planteurs

- Accordez vos violons, vos roulèr, vos kayamb, vos guitares et Fête de la musique !

- Le Port : vers une transformation du quartier de l'Oasis en éco cité

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une fête de la musique étoilée

Un temps fort politique vient de se terminer après la présidentielle et les législatives, mettant fin à 6 mois de campagne électorale marquée par des unions, des désunions, des retournements de situation ou encore des résultats inédits. Désormais, la vie électorale s'accordera une petite pause. Les sénatoriales de 2023 ne concernent qu'un petit collège de grands électeurs. Les européennes de 2024 ne passionnent traditionnellement pas les foules. Les regards se tournent vers 2026 et les municipales. 4 ans, c'est le temps qu'on les grands mouvements locaux pour se structurer ou se reconstruire. En attendant, s'imposera un temps de clarification, à court ou moyen terme, notamment à la Région Réunion où les divisions de la gauche pose légitimement la question du choix de gouvernance que fera Huguette Bello pour la suite du mandat

Les agriculteurs de La Réunion se mobilisent à nouveau ce mardi 21 juin 2022. Les discussions sont au point mort avec les industriels et la convention canne n'est toujours pas signée. La campagne sucrière est pourtant censée démarrer dans l'est puis dans le sud d'ici une semaine. Une nouvelle réunion est prévue ce mardi à 14h au Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) à Saint-Denis. Les planteurs ont prévu d'y monter sous forme de convois partis des usines de Bois Rouge dans l'est et du Gol dans le sud en cours de matinée.

Après deux ans de quasi absence en raison de crise sanitaire, la Fête de la musique fait son grand retour ce mardi 21 juin 2022 dans la rue et sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une scène. Toutes les communes de l'île sont de la partie ! Cet événement culturel instauré en 1982, par Jack Lang, ministre de la culture de François Mitterrand, laisse libre cours à l'expression musicale du plus grand nombre. Plusieurs événements sont programmés dans les différentes villes et quartiers. Cela va de la scène ouverte à tous aux concerts d'artistes confirmés en passant par des chorales des écoles. Alé, fé pèt la mizik !

Lundi 20 juin 2022, Olivier Hoarau, maire de la ville du Port a annoncé le démarrage des travaux d'aménagement de la ZAC Triangle du quartier de l'Oasis en présence de Philippe Lapierre, directeur général de la Société d'équipements du Département de La Réunion (Sedre). Initié en 2007, ce projet connaît enfin ses débuts, après des problèmes environnementaux (pollution des sols et présence d'une espèce végétale protégée) ayant retardé le projet d'une quinzaine d'années. A présent, l'objectif des travaux annoncés consiste à transformer 36.000m2 de terrain en friche en un espace attractif et innovant faisant du Port, "une ville des savoirs et de la connaissance d'ici 2026".

Matante Rosina pense que la fête de la musique se déroulera sous une nuit étoilée ce mardi 21 juin 2022. Si vous comptez y aller, amenez votre petit gilet ou un gros pull pour les plus frileux. Pour la journée, c'est un soleil généreux qui envahit le ciel réunionnais.