Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Cyrille Melchior, président du conseil départemental de La Réunion, et le joueur de football Dimitri Payet, sont promus chevalier de l'ordre national du mérite. Leur nomination a été publiée au Journal officiel du gouvernement ce mardi 21 juin 2022. Marie-Christine Ponomalé, journaliste, rédactrice en chef d'Outremers 360, et Jean-Pierre Velleyen, président de l'office municipal des sports de Saint-Pierre et membre d'associations sont eux aussi promus au grade de Chevalier.

Cyrille Melchior, président du conseil départemental de La Réunion, et le joueur de football Dimitri Payet, sont promus chevalier de l'ordre national du mérite. Leur nomination a été publiée au Journal officiel du gouvernement ce mardi 21 juin 2022. Marie-Christine Ponomalé, journaliste, rédactrice en chef d'Outremers 360, et Jean-Pierre Velleyen, président de l'office municipal des sports de Saint-Pierre et membre d'associations sont eux aussi promus au grade de Chevalier.