Alors que l'activité aéroportuaire s'emballe en métropole, une agence de sûreté de l'aéroport d'Orly a fait appel à la société Réunion Accueil Formation (RAF), filiale de Réunion Air Sûreté (RAS), pour former en urgence des agents destinés à renforcer les effectifs parisiens pour au moins un an. 24 Réunionnais de 20 à 56 ans s'envoleront entre les 28 juin et 10 juillet pour l'aéroport d'Orly. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Réunion Air Sûreté)

Alors que la fin des mesures de restriction liées à la crise sanitaire laissait présager un retour progressif à la normale dans les aéroports, c'est "une reprise forte et inattendue du trafic qui est actuellement constatée", souligne Yohan Ravet, responsable du pôle formation de Réunion Accueil Formation. Ajoutez à cela que les recrutements et les formations ont été mis à mal par deux années de COVID, le manque se fait sentir aussi bien chez les gestionnaires des aéroports, que du côté des compagnies aériennes. Il faudra s’attendre cet été à des annulations de vol et des files d’attente interminables. Pour exemple, La compagnie EasyJet a annoncé le 20 juin qu’elle allait réduire ses capacités de transport pour ne pas devoir annuler des vols au dernier moment.

Pour faire face à cette situation, les réunionnais sont appelés à la rescousse : "Un partenaire qui avait déjà fait appel à nous à l'été 2021 pour un renfort ponctuel d'agents de Réunion Air Sureté, dont RAF est une filiale, nous a contacté au mois d'avril pour nous demander de former 24 agents" explique Yohan Ravet.

- Course contre la montre -

Après 165 heures de formation dispensée localement et donnant lieu à l'obtention d'un titre professionnel d'agents de sûreté aéroportuaire typologie 7, 24 réunionnais de 20 à 56 ans s'envoleront entre les 28 juin et 10 juillet pour l'aéroport d'Orly. "Il s'agit de promesses d'embauche pour des contrats à durée déterminé d'un an. Mais cinq CDI ont déjà été proposés aux cinq premiers agents arrivés début juin. Ça démontre la confiance qui a été établie à travers le sérieux des agents de RAS partis en renfort en 2021, mais aussi la qualité des formations que nous proposons et l'investissement de nos personnels dans leurs missions", se félicite Yohan Ravet.

Sur l'aéroport parisien, les agents recrutés seront amenés à exercer des missions spécifiques d'inspection et de filtrage des bagages cabines et des bagages de soute, ainsi que des passagers. Une mission au cœur de la sécurité aéroportuaire, afin de prévenir l'intrusion d'objets prohibés et de déjouer les actes malveillants. "C'était une course contre la montre de trouver en peu de temps les bons profils pour intégrer la session de formation, d'autant qu'il faut respecter la parité pour assurer les missions de palpation des passagers et passagères par exemple. Avec l'aide de Pôle Emploi et du CNARM Réunion, nous avons pu contacter environ 80 candidats qui recherchaient un premier emploi ou souhaitaient se reconvertir, dont 24 ont pu s'inscrire rapidement dans ce cycle de formation complet pour répondre favorablement aux offres d'emploi proposées" explique Yohan Ravet.



- 1.600 personnes formées chaque année -

Métier de l'ombre, la sûreté et la sécurité des biens et des personnes dans les grandes structures portuaires et aéroportuaires sont pourtant au cœur du quotidien de nombreux réunionnais qui transitent chaque jour dans les hubs de notre territoire. Des agents de terrain qui constituent un rouage discret mais essentiel de la vie économique et sociale

Fort de ses 23 ans d'existence, Réunion Air Sûreté s'est construit une place de premier plan dans le secteur se félicite Jean François MOUTOUSSAMY, Directeur Général du Groupe RAA. " Elle occupe actuellement 80% de part de marché de la sûreté portuaire et aérienne, avec une présence quotidienne sur les aéroports Réunionnais comme sur le grand port maritime de la Réunion et divers sites de La Réunion. Nous accueillons chaque année dans nos murs plus de 1600 personnes pour de la formation initiale ou de la formation continue, dans les domaines de la sûreté aéroportuaire ou portuaire, de la sécurité incendie, des secours et de tout ce qui se concentre autour de notre cœur de métier".