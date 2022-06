Le mauvais temps n'aura pas eu raison de la détermination des écoliers de Sarda Garriga au Gol. Accompagnés par des élèves des écoles Raphaël Barquisseau et Henri Lapierre, ils étaient plus de 150 à se lancer ce lundi 20 juin dans le défi des 2024 mètres pour la paix. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo Saint-Louis)

Mise en place dans le cadre de la labellisation de la ville " Terre de Jeux 2024 ", cette action les a rassemblé autour d’un projet commun qui a pris racine dans les jardins de la mairie avec la plantation d’un olivier en présence de Madame le Maire et plusieurs élus de l’équipe municipale : Gaëlle Mouniama Coupan, déléguée aux sports et aux loisirs qui a porté pour la ville cette labellisation ; Corine Rochefeuille, déléguée à l’épanouissement humain dans les écoles ; Jean Hugues

Gérard, délégué au développement des activités de plein air ; et Pascal Mangué , conseiller départemental ; ces derniers ont réalisé les 2024 mètres avec les enfants.

“Lier notre ville au destin d’une capitale olympique c’est aspirer à des grandes choses et à de jolis moments pour notre jeunesse. C’est aussi cette capacité d’oser rêver à un avenir meilleur, se dire simplement que c’est possible” a souligné le 1er édile, un rêve que celle-ci confie, nourrir pour tous les Saint-Louisiens et Rivièrois.

Nathalie Thiel, Inspectrice de l’Education Nationale était également présente pour féliciter l’engagement de Madame Idmont, directrice de l’école Sarda Garriga, de toute l’équipe pédagogique et de ces enfants qu’elle a exhortés à toujours rêver et agir ensemble “plus vite, plus haut et plus fort” : Citius, Altius, Fortius.

C’est sur un chant pour la paix dans le monde et contre la colère et le mépris que les écoliers ont clôturé cette matinée avec ce message d’espoir pour tous les enfants partout sur la planète : “On est trop petits pour être malheureux”.

Au même moment, au gymnase de Roches Maigres 300 enfants participaient à un tournoi de handball organisé par le Service des Sports de la ville : depuis 9h du matin et jusqu’à 14h, les équipes de 6 écoles de Saint-Louis et de la Rivière se sont affrontés dans des matchs de poule. Une belle énergie qui a révélé de vrais talents !

Ils ont été récompensés au terme de cette journée par les élus Corinne Rochefeuille et Jean Hugues Gérard, tous les 2 très fiers de ces jeunes sportifs en herbe de la ville.

Cette Journée Olympique a été un véritable succès. Grâce aux élèves de Saint-Louis et de La Rivière, La ville a porté haut son label Terre de Jeux 2024 !