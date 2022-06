Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Les agriculteurs de La Réunion se mobilisent à nouveau ce mardi 21 juin 2022. Les discussions sont au point mort avec les industriels et la convention canne n'est toujours pas signée. La campagne sucrière est pourtant censée démarrer dans l'est puis dans le sud d'ici une semaine. Une nouvelle réunion est prévue ce mardi à 14h au Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) à Saint-Denis. Les planteurs ont prévu d'y monter sous forme de convois partis des usines de Bois Rouge dans l'est et du Gol dans le sud en cours de matinée.

