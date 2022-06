Mardi 21 juin au soir la ville de Saint-Louis a fêté dignement les 40 ans de la Fête de la Musique au coeur du quartier de L'Étang. La symbolique du lieu choisi était importante : celle de se redonner vie à un site, l'ex Aqua-Gliss, à l'abandon depuis 2001. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Louis. (Photo : ville de Saint-Louis)

Voilà bientôt 2 ans que la Municipalité travaille à redorer le blason de la ville et de ses quartiers. Elle a démontré qu’elle était en mesure d’accueillir dans la sérénité et la convivialité un large public. C’est une ambiance digne d’une des plus belles fêtes de ce 21 juin 2022 qui a été mise en lumière hier soir. " Et je sais que ce n’est pas facile pour certains d’accepter la réalité : mais aujourd’hui Saint-Louis se réveille ! " dixit Madame le Maire, avant d’accueillir Kaf Malbar sur scène. Le public de tous âges, venu nombreux, a repris en cœur les titres des artistes présents ce soir-là. Les spectateurs sont venus de partout assister au concert : de tous les quartiers, mais aussi des villes voisines, faisant de Saint-Louis " The place to be " a souligné Juliana M’DOIHOMA.

Le groupe PLL, originaire de Saint-Louis, a fait le show pendant une heure après que Gérard Ranggeh de Racine des Iles ait donné le ma en début de concert. Les groupes de danse Kafé Griyé et Blaze Crew auront mis le feu en interlude et ébloui le public. Kaf Malbar a clôturé ce concert en beauté en transportant toutes les personnes présentes.