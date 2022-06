Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Ce vendredi 17 juin 2022, la gendarmerie a saisi 147 kg de zamal, dont 1 kg de résine, à proximité du port de Sainte-Rose, dissimulés dans 19 sacs de sport. Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, quatre font l'objet d'une convocation en justice et quatre ont été présentées le 21 juin devant le Juge des libertés et de la détention. Ils paraîtront en comparution immédiate ce mercredi. Nous publions le communiqué de la gendarmerie ci-dessous (Photo Gendarmerie)

