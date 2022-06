Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Dimanche 19 Juin à 18H17

Pour ce mercredi 22 juin 2022, Matante Rosina profite du beau temps pour aller au marché forain et faire le plein de fruits et légumes péi. En revanche, dans le sud, quelques averses sont à prévoir le matin. Malgré la présence de quelques nuages l'après-midi, le soleil reste bien accroché. Les températures sont toujours fraîches et le vent est soutenu surtout en montagne. (Photo rb/Imaz Press)

