Alors que les agriculteurs réclament une augmentation du prix de la canne et de la bagasse pour palier la hausse des prix des intrants et des désherbants, les industriels refusent d’accéder à leur demande. Ces derniers estiment qu’ils n’ont pas la possibilité d’acheter la production des planteurs à un coût plus élevé, les coûts de production ayant eux aussi augmenté.



De nombreuses réunions ont déjà eu lieu entre les acteurs de la filière, sans aboutir au moindre accord. Ce mardi, les syndicats se sont donc mobilisés, organisant conjointement deux opérations escargots, dans l’est et le sud de l’île. Les deux convois se sont rejoint à Saint-Denis, devant la préfecture, où des tracteurs ont été stationnés.



Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le CTICS, situé dans le quartier de la Providence à Saint-Denis, en voiture et en tracteur. C’est ici que les engins ont passé la nuit. Les agriculteurs ont par ailleurs décidé, après négociation, de les laisser sur place lors de la rencontre avec la préfecture prévue ce mercredi matin.



Région comme Département étaient présents à la réunion pour tenter de débloquer la situation, sans succès. Du côté des industriels, Tereos indique que «la réunion a été très intéressante, nous avons eu une discussion franche et constructive avec la Région et le Département. Ils ont écrit aux ministères et au gouvernement, pour avoir un cadre favorable à la filière"."Le prix de la tonne de canne dépendra des conditions de marché" ajoute-t-il. "Je comprends les mobilisations, la filière n'arrive pas à se projeter en 2027, cela fait plusieurs mois que nous avons alerter les pouvoirs publics" assure Florent Thibaut, co-président du comité paritaire de la canne à sucre.



- Une motion déposée -

Mardi dernier déjà, une motion a été déposée en préfecture à l'occasion de cette marche, puis au Conseil départemental. Celle-ci liste les principales revendications des planteurs, qui réclament une aide financière significative venant de l'Etat pour leur permettre notamment de compenser la forte hausse du prix des intrants.

"La convention canne sucre rhum énergie est arrivée à terme le 31 décembre 2021 et devant l'urgence de la filière, les syndicats se sont regroupés en intersyndicale depuis décembre 2021 dans le but de porter la réflexion sur de nouveaux enjeux économique, social et environnemental pour répondre aux nouvelles exigences de la PAC à travers les aides fléchées sur la filière" rappelle l'intersyndicale dans la motion déposée.

Les planteurs réclament une revalorisation de la Recette bagasse Energie "pour rétablir une équité par rapport aux autres combustibles", un "dispositif de soutien adapté" pour dégager un revenu décent, et une revalorisation du prix d'achat de la tonne de sucre "sur toute la durée de la convention canne 2022-2027 ».

La campagne sucrière doit normalement démarrer d'ici une semaine environ dans l'est, puis deux semaines plus tard dans le sud. Un démarrage de la campagne en retard devient de plus en plus probable aux vues du peu d’avancées obtenues par les agriculteurs.



www.ipreunion.com / [email protected]