Sa mère, Delphine Caizergues, lui rend hommage, à la veille de la disparition de son fils, dans un post publié sur Facebook, via la page "Retrouvons Mat" :

Dans 48 heures, la sonnerie du téléphone retentira et ma vie basculera dans les ténèbres.

Demain, je n’en aurai plus que 2.

Mathieu m’appelle à 19 heures. Il est heureux et émerveillé par la beauté des paysages Réunionnais. Il m’explique très excité qu’au levé du jour, il se mesurera au majestueux cirque du Maïdo, un cran supérieur pour lui après plusieurs randonnées effectuées à la Réunion.

Il est 8 heures à la Possession. Mathieu part confiant avec 2 voyous menteurs et lâches.

Merci à tous ceux que j’oublie, et qui, a un moment ou un autre ont permis de faire avancer les choses, Sébastien, Nico, Christophe...

Merci à Eric du JIR, Rafu le YouTubeur, les journaux télévisés, les radios, de nous permettre de nous exprimer librement et régulièrement.

Merci à nos avocats, Me Allary et Teissedre qui se battent à nos côtés,

Notre combat continue.

Pour Mat"

- Le mystère demeure toujours -

En mai dernier, le Youtubeur Rafu, publie une vidéo où un ancien gendarme du PGHM assurait alors que le corps de Mathieu Caizergues n'était pas dans Mafate. Dans la vidéo, l'ancien gendarme, Christophe Grange assure qu'il "garde une arge d'erreur, car on n'est pas à l'abri d'être passé à côté de quelque chose, mais je dirai à 99,99% que Mathieu n'était pas dans ce secteur-là"

Pour rappel, le 23 juin 2017, le gendarme effectué une randonnée dans Mafate. C'est sur le chemin du retour que le gendarme aurait disparu. Il était accompagné de deux compagnons de marche, un gendarme et le mari d'une militaire. Les recherches étaient principalement axées sur Mafate ; des équipes du groupe d'investigation cynophile de Grammat dans le Lot ont participé aux recherches. Mais sans succès. Le jeune homme est introuvable depuis sa randonnée entre le Maïdo et l'îlet de Roche Plate. Quelques jours après sa disparition tard, les deux compagnons avaient été convoqués par la gendarmerie. Suite à leur audition, le procureur de Saint-Denis à l'époque, Éric Tuffery, avait alors ouvert une information judiciaire pour " non assistance à personne en danger ". Ils ont par la suite été mis en examen.