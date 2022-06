Au 21 juin 2022 à 14h00, 277 cas confirmés de variole du singe ont été rapportés en France : 195 en Ile-de-France, 16 en Occitanie, 14 en Auvergne-Rhône-Alpes, 16 en Nouvelle-Aquitaine, 12 dans les Hauts-de-France, 12 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6 en Normandie, 1 en Centre-val de Loire, 1 en Bourgogne-Franche-Comté, 1 en Grand-Est et 3 en Bretagne. Nous publions ci-dessous le communiqué de Santé Publique France. (Photo d'illustration : AFP)

Parmi ces cas, un premier cas féminin a été confirmé, dont le mode de transmission est en cours d’investigation, et tous les autres sont des hommes.

Sur les 248 cas confirmés au 20 juin 2022 à 14h00, 243 ont fait l’objet d’une investigation, un demeure injoignable et 4 sont en cours d’investigation.

Tous les cas confirmés au 20 juin 2022 à 14h00 sont des hommes, âgés entre 19 et 71 ans (âge médian : 34 ans).

Les dates de début des symptômes s’étendent ente le 7 mai 2022 et le 15 juin 2022 (Figure 1). Les cas ont été diagnostiqués en médiane 7 jours (entre 0 à 22 jours) après le début des symptômes ; de ce fait, les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées.

Parmi les cas investigués, 78% ont présenté une éruption génito-anale, 75% une éruption sur une autre partie du corps, 70% une fièvre et 69% des adénopathies.

Parmi les cas investigués, 11 sont immunodéprimés ; aucun n’est décédé.

A ce jour, comme dans les autres pays d’Europe, ces cas sont survenus majoritairement, mais pas exclusivement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), sans lien direct avec des personnes de retour de zone endémique. La majorité des cas rapporte des partenaires sexuels multiples.

La plupart des cas investigués déclarent ne pas pouvoir identifier la personne qui les aurait contaminés.

Enfin, 38 des cas investigués sont des cas secondaires.

Parmi les cas investigués, 67 ont voyagé, séjourné ou travaillé à l’étranger avant le début de leurs symptômes, dont certains dans plusieurs pays différents : 35 voyages sont ainsi rapportés en Espagne, 8 en Belgique, 6 en Allemagne, 4 au Royaume-Uni, 4 en Suisse, 3 au Portugal, 2 au Pays-Bas, 2 au Danemark, 2 au Mali, 2 en Grèce, 1 au Luxembourg, 1 en Inde, 1 aux Etats-Unis, 1 en Colombie, 1 au Maroc, 1 à Chypre et 1 en Serbie. Ces voyages ne constituent pas systématiquement l’origine de la contamination, et la liste des pays cités peut évoluer au fur et à mesure que les données sont consolidées.

La prochaine actualisation de ce bilan aura lieu le mardi 28 juin 2022.

Compte tenu de ce qui a été observé en Europe sur la maladie, une communication ciblée a été rapidement mise en œuvre en direction des personnes HSH. Les messages rappellent les symptômes et la conduite à tenir en cas de symptômes. Ils sont actuellement diffusés en digital et via un réseau d’affichage affinitaire dans des bars et restaurants. En parallèle, des affiches, des flyers et des fiches-conseils ont été diffusés grâce aux acteurs associatifs, aux ARS et aux équipes de Sexosafe présentes sur le terrain.

Enfin, sur le site sexosafe.fr, dédié à la sexualité des personnes HSH, un résumé des connaissances sur le sujet et des mesures de prévention est proposé.

