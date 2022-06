Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Durant la soirée de la fête de la Musique, les motocyclistes de la B.Mo St-Paul et de la Rivière-St-Louis ont réalisé une opération de recherche des conduites addictives sur le secteur de la Saline-les-Bains. Plusieurs infractions graves génératrices d'accidents ont été sanctionnées dont 5 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 1 conduite sous l'emprise de stupéfiants et 1 conduite malgré une suspension du permis de conduire. Trois délinquants routiers ont vu leurs permis de conduire retirés immédiatement et leur véhicule prendre la direction de la fourrière. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Gendarmerie)

