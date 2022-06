BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 23 juin 2022 :



- Assemblée nationale : Emmanuel Macron appelle l'opposition aux compromis

- "UTiles" : un groupe ultramarin à l'Assemblée nationale créé par deux députés guadeloupéens

- Convention canne : après les planteurs, le préfet rencontre les industriels

- Yaël Braun-Pivet désignée candidate LREM pour la présidence de l'Assemblée nationale

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion coupée en deux

Assemblée nationale : Emmanuel Macron appelle l'opposition aux compromis

Emmanuel Macron s'est adressé aux français.es ce mercredi 22 juin 2022, trois jours après une victoire en demi-teinte pour les députés d'Ensemble ! Le Président de la République a appelé ses opposants à des compromis, tout en assurant avoir compris le vote de défiance de la population.

"UTiles" : un groupe ultramarin à l'Assemblée nationale créé par deux députés guadeloupéens

En Guadeloupe, les députés Olivier Serva et Max Mathiasin proposent la création d'un groupe ultramarin et des territoires à l'Assemblée nationale. Le groupe, nommé "UTIiles" (Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités) présentera d'ici la fin de la semaine la liste des députés membres. Nous publions ci-dessous le communiqué du député Olivier Serva

Convention canne : après les planteurs, le préfet rencontre les industriels

Le préfet a reçu ce mercredi 22 juin une délégation de l'intersyndicale des planteurs de canne, suite à leur mobilisation dans le cadre de la convention canne. Une rencontre dont les planteurs sont sortis "satisfaits", et qui sera suivie ce jeudi par une réunion entre la préfecture et les industriels.

Yaël Braun-Pivet désignée candidate LREM pour la présidence de l'Assemblée nationale

Yaël Braun-Pivet, actuelle ministre des Outre-mer, a remporté le vote interne des députés LREM ce mercredi 22 juin 2022 et devrait être élu au perchoir, mardi 28 juin. Elle pourrait ainsi succéder à Richard Ferrand

Le Service départemental d'incendie et de secours ouvre ses portes au public

A l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, en date du samedi 25 juin 2022, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) propose au public l'ouverture exceptionnelle de quatre centres d'incendie et de secours de 8h30 à 16h00, le samedi 25 juin 2022. Le public est invité à découvrir l'univers des pompiers sur les centres de Saint-Denis, du Port, de Saint-Louis et de Saint-André au travers de plusieurs animations.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion coupée en deux

Pour ce jeudi 23 juin 2022, Matante Rosina se dit qu'il y a deux ambiances côté météo. Une première ambiance ensoleillée sur le Nord et la deuxième ambiance est pluvieuse et grisâtre dans le sud de La Réunion. Au milieu de la journée, les nuages vont un peu s'étaler sur le nord et les pluies s'intensifient dans le sud. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager dans le sud pour apparaître dans l'ouest.