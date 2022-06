Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 11 heures

A l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, en date du samedi 25 juin 2022, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) propose au public l'ouverture exceptionnelle de quatre centres d'incendie et de secours de 8h30 à 16h00, le samedi 25 juin 2022. Le public est invité à découvrir l'univers des pompiers sur les centres de Saint-Denis, du Port, de Saint-Louis et de Saint-André au travers de plusieurs animations. (Photo d'illustration : SDIS de La Réunion)

