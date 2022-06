Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Mardi 21 Juin à 14H53

Pour ce jeudi 23 juin 2022, Matante Rosina se dit qu'il y a deux ambiances côté météo. Une première ambiance ensoleillée sur le Nord et la deuxième ambiance est pluvieuse et grisâtre dans le sud de La Réunion. Au milieu de la journée, les nuages vont un peu s'étaler sur le nord et les pluies s'intensifient dans le sud. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager dans le sud pour apparaître dans l'ouest. (Photo rb/Imaz Press)

