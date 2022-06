Innsbruck est une étape incontournable du circuit de la Coupe du Monde d'escalade. Une fois encore, la ville Autrichienne accueille une étape de Coupe du Monde de bloc (22 au 24 juin), et une de difficulté (25 et 26 juin) où la Réunion est présente. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération française Montagne Escalade.

Fanny Gibert est en demi-finale en bloc. Oriane Bertone (33 ème ) peine à retrouver ses marques et ne passe pas la barre des qualifications avec seulement un seul bloc réussi. Visiblement en petite forme, elle monte haut dans les blocs mais bute souvent sur les dernières prises, contrairement à Fanny Gibert qui, avec 3 blocs au compteur et une 15 ème place au provisoire, sera en demi-finale demain vendredi à partir de 15h00 (heure de la Réunion).

- Début de saison internationale pour Manon Hily -

En parallèle, le circuit de coupe du monde de difficulté débute ce week-end dans la capitale Tyrolienne.

Manon Hily, récemment 2e des championnats de France de difficulté il y a 3 semaines à Laval, fera sa rentrée internationale sur cette étape.

Elle sera accompagnée par sa co-équipière du Pôle Espoir Outre-Mer et du club 7A L’OUEST, Oriane Bertone, qui sera également alignée pour cette épreuve.

Allez la Réunion !!

Programme (heure Réunion) :

Vendredi 23 juin : Demi-finale (15h à 17h30) et finale de bloc femme (21h30 à 23h30)

Samedi 25 juin : Qualifications (11h à 17h) et demi-finale de difficulté (21h à 23h30)

Dimanche 25 juin : Finale de difficulté (21h à 22h)

Diffusion :

Les demies finales et finales de bloc et difficulté seront diffusées sur les chaînes Discovery + ou Eurosport Player.

A la Réunion, les demies finales et finales seront diffusées en Live sur la chaîne Youtube de l’IFSC (sous réserve d’être localisé dans la zone Afrique et non zone Europe).