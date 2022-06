Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Ce jeudi 23 juin 2022, la ville de La Possession annonce la réouverture de la piste de la Rivière des Galets après plus d'un mois de travaux. Cette porte d'entrée sur le cirque de Mafate avait été endommagée par les cyclones et les fortes précipitations en début d'année. Les 12 kilomètres de piste de la Rivière des Galets seront à nouveaux praticables. Une bonne nouvelle pour les transporteurs, les mafatais et les touristes qui empruntent quotidiennement cet accès. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

