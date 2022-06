Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ottman Zaïr n'est plus le directeur de cabinet du préfet de La Réunion. "A sa demande (il a été nommé) sous-préfet hors cadre et (il) est appelé dans ce cadre à exercer de nouvelles fonctions" indique la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi 23 juin 2022. Il était en poste dans l'île depuis le 26 juillet 2021. Il sera remplacé par Parvine Lacombe, administratrice de l'Etat détachée en qualité de sous-préfète. "Actuellement directrice de cabinet du préfet de la Moselle depuis 2020 (elle) avait auparavant occupé les fonctions d'adjointe au chef du bureau des élections et des études politiques au ministère de l'intérieur" note la préfecture. Elle prendra ses nouvelles fonctions à La Réunion le 11 juillet (Photo préfecture des Vosges)

Ottman Zaïr n'est plus le directeur de cabinet du préfet de La Réunion. "A sa demande (il a été nommé) sous-préfet hors cadre et (il) est appelé dans ce cadre à exercer de nouvelles fonctions" indique la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi 23 juin 2022. Il était en poste dans l'île depuis le 26 juillet 2021. Il sera remplacé par Parvine Lacombe, administratrice de l'Etat détachée en qualité de sous-préfète. "Actuellement directrice de cabinet du préfet de la Moselle depuis 2020 (elle) avait auparavant occupé les fonctions d'adjointe au chef du bureau des élections et des études politiques au ministère de l'intérieur" note la préfecture. Elle prendra ses nouvelles fonctions à La Réunion le 11 juillet (Photo préfecture des Vosges)