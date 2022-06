Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Après la mobilisation à Saint-Denis ce mardi 21 juin et la réunion organisée en préfecture ce mercredi 22 juin, les planteurs ont investi les usines sucrières de Bois Rouge et du Gol, pour faire pression entre autres sur l'industriel Albioma. La mobilisation se poursuit, assure l'intersyndicale, tandis que le préfet rencontre les sucriers ce jeudi. Une réunion a pu être possible avec la direction d'Albioma, qui se dit prête à faire des efforts. Selon les planteurs, tout repose désormais sur la tenue des échanges avec Tereos. (Photo : FDSEA)

