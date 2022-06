Depuis le 10 juin denier, une grande partie des employés de Kelonia était en grève. Soit 20% du personnel des musées régionaux, dont fait partie Kelonia. En cause : les mauvaises conditions de travail, les injustices sociales qui "durent depuis la création de la SPL RMR en 2013". Un accord a pu être trouvé ce jeudi 23 juin. La direction a reçu une délégation de salariés au cours de médiation. Ainsi, le centre Kelonia ouvre de nouveau ses portes au public dès le vendredi 24 juin au public. Une mobilisation devait initialement se tenir ce samedi 25 juin devant les grilles de Kelonia avec des représentants d'association comme Greenpeace, Extinction Rebellions ou encore des élus du parti d'Europe Ecologie les Verts. Nous publions ci-dessous le communiqué de Kelonia qui explique la fin de la grève suite à la signature d'un accord entre les parties.

"Suite à un mouvement de grève, le site de Kélonia est fermé au public depuis le 9 juin. La Direction a reçu une délégation de salariés grévistes le 10 juin. Elle a sollicité la médiation de la DEETS (Inspection du travail) pour les réunions qui ont suivi les 15, 16, 20, 21 et 23 juin. Ces réunions ont permis de faire comprendre qu’avant d’en arriver à la grève, un certain nombre de points auraient pu être abordés dans le cadre du dialogue social, notamment du CSE (Comité Social et Economique) qui se réunit régulièrement. La Direction a aussi rappelé son souhait de conclure prioritairement des accords collectifs, comme la Négociation Annuelle Obligatoire, attendus par l’ensemble du personnel de la SPL-RMR, dans un souci d’équité. Un protocole de fin de conflit a été signé ce jeudi 23 juin. Ce protocole reprend une grande partie des revendications et les intègre, comme initialement prévu, dans le cadre des négociations collectives en cours. Les spécificités du centre de soins de Kélonia seront par exemple traitées comme prévu dans l’avenant à l’accord d’entreprise, négocié avec les délégués syndicaux habilités à le signer.

La Direction se réjouit de la signature de ce protocole de fin de conflit ainsi que de la réouverture au public de Kélonia dès demain, vendredi 24 juin, à 13h."

