BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 24 juin 2022 :



- Une Marianne noire, comme symbole de liberté universelle

- Lèr fré i kontinu i done paké

- Variole du singe : l'OMS appelle à la vigilance et à la transparence

- Le Port : les sapeurs-pompiers du Sdis forment leurs collègues mahorais au sauvetage en mer

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps s'améliore dans l'après-midi

Une Marianne noire, comme symbole de liberté universelle

Dimanche 26 juin 2022, Georges Serignac, grand maître du Grand orient de France et Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La Réunion, procéderont à la remise au musée Stella Matutina d'une copie de la "Marianne noire" de Toulouse, contemporaine de l'abolition de l'esclavage, et puissant symbole de résistance à tous les asservissements.

Lèr fré i kontinu i done paké

L'hiver austral a fait son retour à La Réunion depuis le mois de mai. Le froid est plus vif ces derniers jours. Toutes les zones de l'île sont concernées par cette chute des températures et les fortes rafales de vent. Des précautions sont à prendre pour éviter les états grippaux et les extinctions de voix dû aux vents forts et au froid

Variole du singe : l'OMS appelle à la vigilance et à la transparence

L'OMS a appelé jeudi les pays à la vigilance et à la transparence face à la rare flambée de plus de 3.200 cas de variole du singe dans le monde, dans l'attente de décider s'il faut déclencher son plus haut degré d'alerte.

Le Port : les pompiers de La Réunion forment leurs collègues mahorais au sauvetage en mer

Ce jeudi 23 juin 2022, les sapeurs-pompiers de La Réunion de l'unité spécialisée intervention à bord des navires et bateaux, accompagnés des sapeurs-pompiers de Mayotte ont participé à un exercice de coopération zonale au Port. 20 sapeurs-pompiers du Sdis 974 et 8 sapeurs-pompiers de Mayotte y ont participé

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps s'améliore dans l'après-midi

Ce vendredi 24 juin 2022, Matante Rosina prévoit une amélioration du temps. Les plages de l'ouest bénéficie de quelques belles éclaircies le matin alors que les nuages sont présents ailleurs. Dans l'après-midi, le ciel se dégage et laisse place au soleil. Le vent s'active avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h.