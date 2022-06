Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, prévoyant un complément spécifique en matière de carburant pour les professionnels de la pêche, La deuxième phase de l'aide, calculée sur la base de l'achat réel de carburant professionnel réalisé entre le 17 mars et le 31 juillet 2022, est désormais opérationnelle. Les demandes sont à faire auprès des Directions interrégionales de la Mer, de la Direction de la Mer et du Littoral en Corse et des Directions de la Mer en Outre-mer entre le 5 juillet au 31 octobre 2022. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

