Les tigres de Fort Boyard quittent l'aventure : ils occupaient la salle du trésor depuis la création du jeu en 1990 rappelle le Huffington Post. France 2 s'apprête à diffuser une nouvelle série du jeu télévisé pour la première fois sans les tigres, qui seront remplacés par des félins en 3D. Mais les animaux affichent une drôle de gueule, qui n'a pas manqué de faire rire les internautes. (Capture d'écran Huffington Post)

Ce sont des images de synthèse... particulières. Supprimés du célèbre Fort Boyard, les tigres sont remplacés par des animaux en 3D et le Huffington Post en dévoile les premières images. Mais leur gueule, asymétrique, fait rire les internautes.

Et pour cause : avec des yeux ou une truffe de travers, ces avatars sont un peu étranges. Selon le Huffington Post, l'équipe du jeu télévisé a choisi d'installer des statues de tigres dans la célèbre salle du trésor et les a animées à la manière "des gargouilles dans Le Bossu de Notre-Dame". La sculpture a ensuite été adaptée en 3D.

Le projet a duré quatre mois pour donner ce résultat, indique le Huffington Post... Et vous, vous en pensez quoi ?

www.ipreunion.com / [email protected]