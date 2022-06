Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022, la Réunionnaise Sylvie Pellier a décroché pour la seconde fois le titre de championne de France dans la catégorie des 76kg, à Beuzeville en Normandie lors des championnats nationaux. L'athlète, aussi championne de France de développé couché depuis février 2022, elle est sélectionnée pour les championnats d'Europe et du monde en force athlétique. Sylvie Pellier évolue dans le club de Uzi-Form de Grand bois. En plus de ses titres de championne de France, elle est aussi la championne réunionnaise en force athlétique et en développé couché.

