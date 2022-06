Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

L'année 2022 marque le 250ème anniversaire de la découverte, à quelques semaines d'intervalles, des archipels Crozet et Kerguelen par la France. À cette occasion, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) présentent une exposition inédite au musée national de la Marine au Château de Brest avec du 24 juin 2022 au 5 mars 2023. Celle-ci a été inaugurée ce jeudi 24 juin en présence de Charles Giusti, préfet administrateur supérieur et du directeur du musée national de la Marine de Paris. Nous publions ici le communiqué des TAAF (Photos : TAAF)

