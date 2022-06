Afin de répondre à une forte demande de sa clientèle, Air Austral a pris la décision, en accord avec ses autorités de tutelle, de la direction générale de l'aviation civile et des autorités thaïlandaises, d'étendre ses vols de/vers Bangkok, initialement prévus de façon ponctuelle pour la période des vacances scolaires de juillet/août. La compagnie est ainsi heureuse de proposer à sa clientèle deux fréquences hebdomadaires de/vers la Thaïlande toute l'année. Nous publions ici le communiqué d'Air Austral (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les vols seront opérés en Boeing 787-8, comme suit :



• Réunion > Bangkok : chaque mercredi et samedi, vol UU887 Décollage de La Réunion Roland Garros à 20h00 arrivée à Bangkok à 06h55 le lendemain



• Bangkok > Réunion : chaque jeudi et dimanche , vol UU888 Décollage de Bangkok à 09h00 arrivée à La Réunion Roland Garros à 13h35.



Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral, en agence de voyages, ou sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com

Bonne nouvelle – fin du " Thaïlande Pass " à compter du 1er juillet 2022

Parce qu'une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, à partir du 1er juillet 2022, les autorités thaïlandaises ont décidé d’alléger les modalités d’entrée sur le territoire thaïlandais. Il ne sera ainsi plus obligatoire de présenter le “Thaïlande Pass” et de fournir une assurance voyage avec une couverture COVID-19 obligatoire d'une couverture d'au moins 10.000 USD.



Les ressortissants étrangers devront désormais présenter pour se rendre en Thaïlande :



· Pour les passagers disposant d’un schéma vaccinal complet Covid19 :



o Passeport en cours de validité



o Un certificat de vaccination contre la Covid-19



· Pour les passagers non vaccinés ou ne présentant pas un schéma vaccinal complet :



o La Thaïlande étant classée dans la liste des pays "orange". Pour les passagers ne présentant pas un schéma vaccinal complet ou non vaccinés : pour se déplacer vers un pays classé en orange, il faut justifier que le voyage est effectué pour un motif impérieux d'ordre personnel ou professionnel, liste des motifs impérieux vers un pays "orange" : informations accessibles sur le site du gouvernement https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-02/15-02-liste-motifs-imperieux-pays-orange.pdf



o Présentation du résultat négatif du test RT-PCR ou test antigénique professionnel (TAG)* effectué dans les 72 heures avant le départ du point d’embarquement final. Les tests RT-PCR ou antigéniques professionnels sont obligatoires pour tous les passagers, y compris les enfants à compter de 6 ans. Le test n'est pas obligatoire pour les bébés et les enfants de moins de 6 ans.



Ce programme des vols est susceptible d’être ajusté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



La compagnie rappelle que l’entrée aux destinations citées ci-dessus est soumise à un protocole sanitaire stricte. Toutes les informations nécessaires aux conditions d’accès sont à retrouver sur le site internet de la compagnie.