L'hiver austral a fait son retour à La Réunion depuis le mois de mai. Le froid est plus vif ces derniers jours. Toutes les zones de l'île sont concernées par cette chute des températures et les fortes rafales de vent. Des précautions sont à prendre pour éviter les états grippaux et les extinctions de voix dus aux vents forts et au froid (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les couettes, les paltos ou encore les bonnets sont à nouveau de sortie pour cet hiver austral. Les températures sont descendues en dessous de la barre du zéro degré. Une situation va durer au moins un mois affirme Ludovic Carré, prévisionniste chez Météo France. "Ce jeudi matin, à la Plaine des Chicots (hauts de Saint-Dnis à 1.834 mètres d'altitude, le thermomètre affichait - 0,3 degré et il a été observé des gelées. A cela s’ajoute les vents qui amènent une vague de froid", note le météorologue. Il ajoute : "les alizés touchent en ce moment le nord des Mascareignes et cette situation se répercute directement sur l'île. Il faut donc s’attendre à des minimales entre 17 et 18 degrés pour la partie nord de l’île et 24 à 25 degrés pour les températures maximales".

D’après les prévisions de Météo France, jusqu’à dimanche les températures minimales sur l’ensemble de l’île vont se situer entre 10 et 16 degrés. Le mercure ne dépassera pas les 25 degrés. pour les températures les plus chaudes. "D’importantes rafales de vent avoisinants les 60 km/h sont attendues sur les hauteurs de l’île mais également aux abords des plages", précise Ludovic Carré. Il souligne : "ce sont des températures tout à fait normales pour la saison" et indique "aucun épides pluvieux n'est envisagé pour ces cinq prochains jours".

- Les (petits) gestes et remèdes utiles –

Ces chutes de températures ont des répercussion directes sur notre santé puisqu'elles sont synonymes de retour de la la grippe et des coups de froid. "Au cours de l'épidémie de Covid-19, les gens portaient en continue le masque. Pendant deux ans nous avons pu être préservés des épidémies de grippe. Là, aujourd’hui, les personnes n'en portent plus et les épisodes grippaux reprennent de plus belle. Depuis une semaine, il y a une importante affluence dans les officines. On nous demande beaucoup des médicaments pour soigner la grippe mais aussi les nez bouchés", témoigne un pharmacien de Saint-Denis.

Pour se soigner en début de coup de froid, il est possible d'avoir recours à des méthodes naturelles telles qu’"une cure de vitamine C, en s'exposant au soleil ou en prenant des aliments qui en sont riches à l'instar des fruits", suggère une autre pharmacienne du chef-lieu. En cas de fièvre elle recommande de "prendre du paracétamol. Il est aussi possible de prendre des huiles essentielles comme du Ravinstara à mettre sur du sucre ou dans une cuillère de miel". De l'eau chaude avec du jus de citron, du curcuma et / ou du gingembre avec du miel est aussi un remède efficace. Le miel est un très bon antioxydant et antiviral et le curcuma comme le gingembre est un bon anti-inflammatoire.

Autres précautions à prendre : "se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et particulièrement après chaque mouchage, se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou éternue ou le faire dans le coude et non dans la main, utiliser des mouchoirs en papier à usage unique afin d'éviter la dissémination des virus, renforcer le système immunitaire en faisant attention à la qualité de l'alimentation et du bon sommeil" énumère un pharmacien.

Attention si les sympthômes persistent il faut absolument consulter un médecin. Et n'oubliez le conseil du météorologue Ludovic Carré: "portez des polaires et même des bonnets ".

ef/www.ipreunion.com / [email protected]