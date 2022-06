Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 20 juin - Législatives : grand chelem pour la gauche unie, Nathalie Bassire garde son siège

* Mardi 21 juin - Les élections sont finies, l'heure de la clarification et de la reconstruction est venue

* Mercredi 22 juin - Convention canne : les planteurs rencontrent la préfecture

* Jeudi 23 juin - Assemblée nationale : Emmanuel Macron appelle l'opposition aux compromis

* Vendredi 24 juin - Une Marianne noire, comme symbole de liberté universelle

Une vague rouge a déferlé sur La Réunion ce dimanche 19 juin 2022 à l'occasion du second tour des législatives. En effet, la Nouvelle Populaire, Ecologique et Sociale (Nupes) a fait un grand chelem avec 6 députés élus sur 6 candidats en lice, à savoir Philippe Naillet, Karine Lebon, Emeline K/Bidi, Jean-Hugues Ratenon, Frédéric Maillot et Perceval Gaillard. La gauche réussit ainsi son pari de l'union. En face, la droite est en totale déroute, ne parvenant à ne faire gagner ni David Lorion, ni Audrey Fontaine, ni Patrice Thien-Ah-Koon défait par une Nathalie Bassire bien esseulée. Thierry Robert rate quant à lui son retour politique mais a déjà les yeux rivés sur 2026 et les municipales à Saint-Leu. L'abstention demeure la grande gagnante de ces élections avec 65,32% des Réunionnais qui ont boudé les urnes.

Un temps fort politique vient de se terminer après la présidentielle et les législatives, mettant fin à 6 mois de campagne électorale marquée par des unions, des désunions, des retournements de situation ou encore des résultats inédits. Désormais, la vie électorale s'accordera une petite pause. Les sénatoriales de 2023 ne concernent qu'un petit collège de grands électeurs. Les européennes de 2024 ne passionnent traditionnellement pas les foules. Les regards se tournent vers 2026 et les municipales. 4 ans, c'est le temps qu'on les grands mouvements locaux pour se structurer ou se reconstruire. En attendant, s'imposera un temps de clarification, à court ou moyen terme, notamment à la Région Réunion où les divisions de la gauche pose légitimement la question du choix de gouvernance que fera Huguette Bello pour la suite du mandat

A la suite de leur mobilisation ce mardi 21 juin 2022, l'intersyndicale des planteurs sera reçue en préfecture ce mercredi à 10 heures 30 pour tenter de trouver une solution. Alors que la saison de la coupe approche à grand pas, la convention canne n'a toujours pas été signée entre agriculteurs et industriels, faute d'accord trouvé. La réunion organisée ce mardi au Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) à Saint-Denis n'a une nouvelle fois rien donné.

Emmanuel Macron s'est adressé aux français.es ce mercredi 22 juin 2022, trois jours après une victoire en demi-teinte pour les députés d'Ensemble ! Le Président de la République a appelé ses opposants à des compromis, tout en assurant avoir compris le vote de défiance de la population.

Dimanche 26 juin 2022, Georges Serignac, grand maître du Grand orient de France et Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La Réunion, procéderont à la remise au musée Stella Matutina d'une copie de la "Marianne noire" de Toulouse, contemporaine de l'abolition de l'esclavage, et puissant symbole de résistance à tous les asservissements.