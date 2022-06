Depuis le 10 juin denier, une grande partie des employés de Kelonia était en grève. Un accord a pu être trouvé ce jeudi 23 juin. Kelonia a pu de nouveau ouvrir ses portes dès le vendredi 24 juin au public. Malgré tout une manifestation s'est tenue devant les grilles du centre ce samedi 25 juin. (Photo : Mathieu Barret)

La manifestation a rassemblé près de 200 personnes à son plus haut niveau, devant Kelonia, selon un des membres de l'organisation.

"Les échanges ont été riches et ont permis d'échanger sur les problématiques sociales, environnementales, humaines, économiques", explique Mathieu Barret, gréviste et membre de la SAFPTR.

Si la grève est levée, une mobilisation de la part d'association en faveur de la cause animale s'est tenue, devant les grilles du centre. Les organisations "souhaitent apportet leur soutien sur le plan de la biodiversité et de l'importance de la prise en considération de l'humain dans le travail", a fait savoir Mathieu Barret. Parmi les associations on retrouve notamment Greenpeace, Extinction Rebellion.

Des soutiens des élus ont également été apportés à l'instar de Jean-Pierre Marchau, Conseiller Europe écologie les verts.

Pour rappel, les manifestants dénoncés les mauvaises conditions de travail, les injustices sociales qui "durent depuis la création de la SPL RMR en 2013", et réclamaient la prise en compte spéficique de Kelonia en lien avec des animaux vivants.