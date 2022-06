Ce dimanche 26 juin 2022, de 7h à 18h se tiendra sur la Base ULM de Trois Bassins une grande journée d'initiation pour une vingtaine de jeunes du collège Les Aigrettes, afin de terminer en beauté leur formation au Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA). Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Trois-Bassins. (Photo : ville de Trois-Bassins)

Au programme :

démonstrations de parachutage ;

pliage des parachutes ;

rencontre avec des professionnels de l'aviation : pilote, gendarmes des transports aériens, instructeurs, agents de la DGAC ;

vols d'initiation en ULM paramoteur pour chaque élève ;

initiation au gonflage de voiles ;

démonstrations d'aéromodélisme ;

(sous réserve de disponibilité) présentation de l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie ;

Toute l'année ces jeunes d'entre 12 et 15 ans ont suivi des cours le mercredi après-midi pour apprendre les rudiments de l'aviation (étude des aéronefs, aérodynamique, météorologie, histoire de l'aviation, anglais aéronautique, navigation, sécurité, règlementation). Au cours de leur formation ils ont chacun pu réaliser un vol d'initiation en ULM.

L'examen national s'est déroulé au début du mois avec plus de 120 questions, pour le moins techniques. 80% des élèves du collège (16 d'entre eux), ont obtenu leur diplôme avec succès, dont Aksel, major de toute l'académie avec une note moyenne de 20/20.

Cette formation le plus souvent gratuite (collège, lycées, aéroclubs, ou candidat libre), permet aux jeunes de découvrir la richesse et la rigueur du monde de l'aérien, ainsi que la multitude de métiers qu'il offre. Cette année à la Réunion, on comptait plus de 200 inscrits pour 122 admis. Une fois leur diplôme en poche (souvent le tout premier de leur vie), les jeunes peuvent obtenir des aides pour passer des brevets de pilotage, avoir accès à certains concours ou accéder plus facilement à certaines formations aéronautiques. Un premier pas vers les airs !