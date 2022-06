Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 16 heures

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 25 juin 2022 :



- Kélonia : tout pour sauver et soigner les tortues marines

- Les Seychelles organisent leur premier "festival du film LGBTI"

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Législatives, alliances politiques, convention panne, Emmanuel Macron, Marianne noire

- Le cambriolage raté du Watergate, ou comment un bout de scotch a déclenché le scandale du siècle

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il y a le ciel, le soleil et la mer mais aussi le vent et le froid

