D'après une publication Facebook du syndicat Jeunes Agriculteurs Réunion, un grand rassemblement est prévu le lundi 27 juin devant les grilles de la Préfecture dès 8h30. Cette nouvelle mobilisation fait suite aux désaccords avec les industriels. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

"Venez en tracteurs,4x4 ou autres mais venez !!! Nous déciderons ensemble des actions à mener pour cette journée et pour les jours qui suivent. (...) C'est le moment ou jamais, après vient pas pleurer", lance par cet appel Guillaume Sellier, Président de Jeunes Agriculteurs Réunion"

Pour rappel, les agriculteurs réclament une augmentation du prix de la canne et de la bagasse pour palier la hausse des prix des intrants et des désherbants, les industriels refusent de leur côté d’accéder à la demande des travailleurs de la canne. Ils estiment qu’ils n’ont pas la possibilité d’acheter la production des planteurs à un coût plus élevé, les coûts de production ayant eux aussi augmenté.



De nombreuses réunions ont déjà eu lieu entre les acteurs de la filière, sans aboutir au moindre accord. Deux opérations escargots, dans l’est et le sud de l’île se sont tenu le mardi 21 juin. Les convois se sont rejoint à Saint-Denis, devant la préfecture, où des tracteurs ont été stationnés.

Le préfet a reçu ce mercredi 22 juin une délégation de l'intersyndicale des planteurs de canne, suite à leur mobilisation dans le cadre de la convention canne. 18.000 emplois directs et indirects sont concernés. Pour le moment aucun accord a été signé.

