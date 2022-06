Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Jeudi 23 Juin à 16H13

Il y a le ciel, le soleil et la mer... et Matante Rosina rajoute dans cette chanson le vent et la fraîcheur pour ce samedi 25 juin 2022. Très peu de nuages aujourd'hui mais quelques uns se montrent dans les hauts. Si vous êtes frileux, prévoyez plus qu'un petit gilet, les températures s'annoncent plus fraîches que d'habitude. Le vent souffle toujours en rafales un peu partout sur l'île et la mer est agitée. (Photo rb/Imaz Press)

