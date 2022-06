BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 26 juin 2022 :



- Muay Thaï : les jeunes prodiges de La Réunion boxent à haut niveau

- Foi baha'ie à La Réunion : "notre message fondamental, c'est l'unité"

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Un Tiktokeur qu'il faut empêcher de dormir et une raie de 300 kilos

- Les escargots, une mode viennoise sortie de l'oubli

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures bien fraîches

Muay Thaï : les jeunes prodiges de La Réunion boxent à haut niveau

C'est au coeur de la salle de combat de Champ-Fleuri (Saint-Denis) que les jeunes champions de Muay Thaï nous ont donné rendez-vous. Un dojo remplit de jeunes athlètes sacrés champions et vice-champions lors des championnats de France qui ont eu lieu les 21 et 22 mai 2022 à Paris. Le muay thaï est un sport de combat mariant coups de poing, de pieds, de coudes et de genoux.

Foi baha'ie à La Réunion : "notre message fondamental, c'est l'unité"

Alors que La Réunion est connue pour son multiculturalisme et la diversité des religions pratiquées sur son sol, la foi baha'ie est aussi est implantée. On compte environ une centaine de familles pratiquantes sur l'île. La religion née en Iran au milieu du 19ème siècle prône "l'unité de toute chose" et cherche aujourd'hui à La Réunion à structurer sa communauté

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Un Tiktokeur qu'il faut empêcher de dormir et une raie de 300 kilos

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 : certains ont l'imagination débordante pour gagner un peu d'argent et de la notoriété sur les réseaux sociaux, à l'image de ce Tiktokeur qui fait payer ses abonnés pour qu'ils l'empêchent de dormir. Direction le Cambodge avec cette pêche qui pèse lourd ! une raie de 300 kilos ! La femelle de quatre mètres a été relâchée.

Les escargots, une mode viennoise sortie de l'oubli

D'une plaisanterie au départ, l'élevage d'escargots est devenu une affaire très sérieuse pour Andreas Gugumuck, fermier viennois fier de mettre au goût du jour une tradition prisée sous l'empire des Habsbourg. "Wiener Schnecken": dans son exploitation aux confins de Vienne, il élève désormais 300.000 mollusques gastéropodes par an, qui se dégustent dans son restaurant adjacent aux recettes inventives.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures bien fraîches

Pour ce dimanche 26 juin 2022, Miyu, le chat de Matante Rosina, lui murmure à l'oreille que le temps est semblable à celui d'hier. Il se blottit contre elle, il a un peu froid. Et dans les hauts, à la Plaine des Cafres, attendez-vous à des températures comprises entre 4 et 6 degrés ! La force du vent diminue bien. La mer est moins agitée.