Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 252 infractions au total, 116 pour les policiers et 136 pour les gendarmes. 15 permis ont été retirés. Après une opération de contrôle effectuée samedi 25 juin à Gillot, les gendarmes ont relevé 18 infractions ; huit alcoolémies, quatre sous l'emprise de stupéfiants, 2 défauts de permis de conduire et un défaut d'assurance. Nous publions ci-dessous les communiqués de la gendarmerie nationale et de la police nationale. (Photo : Gendarmerie de la Réunion)

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 252 infractions au total, 116 pour les policiers et 136 pour les gendarmes. 15 permis ont été retirés. Après une opération de contrôle effectuée samedi 25 juin à Gillot, les gendarmes ont relevé 18 infractions ; huit alcoolémies, quatre sous l'emprise de stupéfiants, 2 défauts de permis de conduire et un défaut d'assurance. Nous publions ci-dessous les communiqués de la gendarmerie nationale et de la police nationale. (Photo : Gendarmerie de la Réunion)