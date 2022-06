Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 : certains ont l'imagination débordante pour gagner un peu d'argent et de la notoriété sur les réseaux sociaux, à l'image de ce Tiktokeur qui fait payer ses abonnés pour qu'ils l'empêchent de dormir. Direction le Cambodge avec cette pêche qui pèse lourd ! une raie de 300 kilos ! La femelle de quatre mètres a été relâchée. Terminons avec ces nouveaux tigres avec une drôle de tête dans l'émission Fort Boyard où les félins sont désormais en 3D mais ne sont pas tout à fait ressemblants.

Gagner de l'argent en permettant à vos followeurs de vous empêcher de dormir : loufoque, mais efficace. Le principe : l'influenceur se filme en direct pendant qu'il dort, explique Ouest-France. Le Tiktokeur suivi par 450.000 personnnes a mis au point un programme informatique permettant à quiconque le suit d'interagir via des objets connectés dans sa chambre. En trouvant des bons mots-clés, l'influenceur est réveillé. Le tout en payant.

Un pêcheur cambodgien a capturé dans le Mékong le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré d'après des scientifiques, une raie géante de 300 kilos. Baptisée Boramy - "pleine lune" en langue khmère - en raison de sa forme, la femelle de quatre mètres de long a été relâchée après avoir reçu un implant électronique pour permettre de surveiller ses mouvements et son comportement. Capturée dans la province de Stung Treng au nord du Cambodge, elle pesait plus de deux fois le poids d'un gorille de plaine moyen, ont précisé les scientifiques.

Les tigres de Fort Boyard quittent l'aventure : ils occupaient la salle du trésor depuis la création du jeu en 1990 rappelle le Huffington Post. France 2 s'apprête à diffuser une nouvelle série du jeu télévisé pour la première fois sans les tigres, qui seront remplacés par des félins en 3D. Mais les animaux affichent une drôle de gueule, qui n'a pas manqué de faire rire les internautes.