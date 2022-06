Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi 27 juin 2022 au micro de BFMTV - TRMCque l'aide personnalisée au logement (APL) sera revalorisée de 3,5%. Il a également confirmé la mise en place d'un "bouclier loyers" visant à limiter leur augmentation à 3,5% pendant un an (Photo AFP)

"Les loyers seront gelés. On ne pourra pas dépasser les +3,5%, alors que si on regarde les niveaux d'inflation, on pourrait avoir du +4, du +5, du +6%. C'est bien une protection que nous garantissons aux Français", a détaillé ce lundi sur RMC et BFMTV le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire note le site bfmtv.com