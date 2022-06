Après deux années d'absence, le Festivi'Thé fait son retour pour une quatrième édition. Au programme : découverte du village de Grand Coude mais surtout la culture du thé. A cette occasion, le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2022, le Labyrinthe En-Champ-Thé ouvre ses portes au public. (Photo d'illustration : DR/Labyrinthe En-Champ-Thé )

Cette année, un village artisanal avec des expositions, du fait-main local, des fruits et légumes bio ainsi que du bien-être et de la gourmandise sont prévus. Comme pour la dernière édition, Claude Pothin, chef du Palm Hotel et Spa, et son équipe seront présents pour une dégustation de cuisine à base de thé.

Pour les inconditionnels du riz chauffé, rendez-vous le dimanche matin pour une dégustation. Côtés artistes, le public retrouvera sur scène Jérôme Payet et JF Gang.





Plus d'informations au 0692 601 888