Les planteurs se mobilisent de nouveau devant la préfecture dans le cadre de la convention canne. Cette dernière doit être négociée entre les planteurs, les usiniers et les industriels. Malgré l’aide de l’état à hauteur de 14 millions d’euros, cela ne suffit pas selon les syndicats. Un impact direct pour les quelque 18.000 emplois qui dépendent de la filière canne. Les planteurs demandent à Tereos une compensation face à l’augmentation de 100% des coûts des intrants. La dernière rencontre à la préfecture remonte au jeudi 23 juin. Après avoir investi les usines du Gol et de Bois-Rouge. Un des industriels, Albioma, se dit prêt à faire des efforts. Désormais, comme l’explique les planteurs tout repose désormais sur la tenue des échanges avec Tereos.

Lire aussi - Les planteurs satisfaits de leur rencontre avec la préfecture, le préfet rencontrera les industriels jeudi

Lire aussi - Convention canne : "Albioma prêt à faire un effort" assurent les planteurs

En ce lundi 27 juin, les travailleurs de la canne en attendent donc beaucoup de cette nouvelle rencontre entre le préfet et les partenaires qui est prévu à 14h. Tracteur, 4x4, sont donc appelé à rejoindre le barachois. Pas d’opération escargot comme la semaine précédente. Pour Loïc Cadet, secrétaire général du syndicat Jeunes Agriculteurs, ce rassemblement a pour objectif de faire un "effet de masse". "Il faut que l’on montre notre mécontentement. La coupe de la canne approche à grands pas ; nous avons des salariés saisonnié que l’on ne va pas pouvoir faire travailler", poursuit le syndicaliste. Il insiste sur le fait qu’aucune convention ne sera signée dans l’urgence. "Il faut faire une bonne convention canne pour au moins les cinq ans à venir. "

Lire aussi - Convention canne : grand rassemblement des agriculteurs lundi

Si aucun accord n'est de nouveau trouvé, il faut s’attendre à une éventuelle remobilisation de la part des agriculteurs.

A noter que les planteurs n'excluent pas de créer une coopérative dans les années à venir, en rachetant les usines et faire fonctionner eux même le travail autour du traitement et de la revalorisation de la canne. "On demanderait aux collectivités comme la Région ou encore le Département de prendre en charge 50% du coût et nous on prendrait les 50% restants", confie le représentant des Jeunes Agriculteurs.