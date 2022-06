Une houle australe de Sud-Sud-Ouest se met en place à partir de lundi soir sur les côtes Ouest et Sud de l'île. Elle devient modérée à grande en journée de mardi avec des creux moyens pouvant atteindre près de 4m. Elle se renforce encore mardi soir et pourrait atteindre aux alentours de 5m50 mercredi avant de commencer à s'amortir en seconde partie de journée. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Ce train de houle sera associé à des périodes assez longues pour ce pic d'intensité, s'accompagnant de déferlements très puissants à la côte ! (et n'oublions pas que les vagues maximales peuvent atteindre deux fois la hauteur moyenne des vagues ...)

C'est donc un train de houle tout à fait remarquable (même pour l'hiver austral) qui est attendu et qu'il convient de prendre au sérieux pour les usagers de la mer et pour les zones exposées des côtes Ouest et Sud. D'autre part, il faut souligner qu'à partir de lundi soir, l'état de la mer va être durablement mauvais sur ces littoraux: il le sera très sensiblement mardi et mercredi, mais la mer va rester forte probablement jusqu'en fin de semaine même si la houle faiblit en deuxième partie de semaine. Nous vous invitons à suivre l'évolution des prévisions marine ici: https://meteofrance.re/fr/marine mais également de vous tenir au courant de l'évolution du niveau de vigilance: https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion