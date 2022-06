Météo France Réunion vient de placer le Sud et le sud-Ouest de l'île en vigilance vagues-submersion à compter de mardi 28 juin 2022 à 9 heures. La houle de secteur Sud-Sud-Ouest s'amplifie pour se situer entre 3 mètres 50 et 4 mètres mardi matin. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Mardi en fin d'après-midi, cette houle s'amplifie de nouveau pour atteindre 5 mètres 50 à 6 mètres en cours de nuit de mardi à mercredi.

Le pic de houle voisin de 6 mètres devrait se produire en début de matinée de mercredi avec une période de 16S.

Un passage en vigilance renforcée est probable et reste à l'étude en fonction des prochaines données.

La houle commence à s’amortir graduellement en fin de matinée de mercredi et surtout dans la nuit de mercredi à jeudi où elle devrait repasser sous la barre des 4 mètres.

Des submersions et des débordements le long du littoral, de forts courants dans les passes et les lagons sont attendus au déferlement de cette houle. La plus grande prudence est de mise lors de cet épisode inhabituel de houle et hautement impactant pour nos côtes.

Les zones concernées vont de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre.