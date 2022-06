Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Météo France Réunion l'a annoncé, cet après-midi, un front froid est attendu, amenant quelques pluies sur la région Sud de l'île. On va donc encore perdre quelques degrés, dans une atmosphère où le vent domine. Les nuits de mardi et mercredi s'annoncent également bien froides dans les hauts. Alors sortez, couettes, chaussettes et bonnets ! (Photo d'illustration : DR )

