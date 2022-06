Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Les étudiant·e·s des promotions 2020 et 2021 du Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) ont été célébré·e·s le dimanche 26 juin 2022 à Dembéni (Mayotte). Cette formation, dispensée au sein du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte (CUFR) est le fruit d'un partenariat avec l'Université de La Réunion, en place depuis 2017. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photos : Université de La Réunion)

