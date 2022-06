Le président de l'association Requeer Samuel Perche-Jeannet, a été agressé physiquement à la sortie du Shamrock's à Saint-Pierre dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 juin 2022. Cette agression est survenue en marge de la Marche des Visibilités LGBTQIA+ de Saint-Pierre, qui a réuni samedi 1.500 personnes. Une plainte a été déposée, et une enquête sera ouverte pour déterminer s'il s'agit d'une agression homophobe

"Il est 4h du matin environ quand les agents de sécurité mettent les derniers clients dehors. Cela s’est fait violemment et Samuel Perche a été bousculé par un de ces agents. Il se retrouve et sol, et c’est là que les coups commencent. Plusieurs individus le frappent au visage et à l’abdomen à tour de rôle sur le parking sombre, juste devant l’établissement" détaille le communiqué publié par l'association ce lundi.

Alors qu’il célébrait la fin du Mois des Visibilités LGBTQIA+, Samuel Perche, qui ne cache pas son homosexualité et porte pour l’occasion un habit à paillettes, se retrouve plusieurs fois au sol, sans pouvoir identifier ses agresseurs.

- Une plainte déposée

Une plainte a été déposée au commissariat et une enquête sera ouverte pour déterminer s’il s’agit d’une agression homophobe. Selon Samuel Perche, la communauté LGBTQIA+ réunionnaise est choquée.

"On nous demande souvent quel type de lgbtphobies nous subissons encore aujourd’hui à La Réunion ; cette violence gratuite en est encore un triste exemple. Mon choix vestimentaire à ce moment-là laisse peu de doutes sur les intentions homophobes de mes agresseurs. Je suis convaincu que l’affichage de mon identité sexuelle a amené ces homophobes à m’agresser" écrit-il.

"Les personnes de la communauté LGBTQIA+ ne seront en sécurité que lorsque toutes les collectivités s’engageront concrètement dans la lutte contre les discriminations. Nous avons besoin d’espace safe. Et aujourd’hui les espaces partagés avec l’ensemble de la population ne nous permettent malheureusement pas de nous sentir en sécurité" conclut le président de l'association.