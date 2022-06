BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 28 juin 2022 :



- Face à la crise, les agriculteurs réclament une revalorisation de la canne

- Région Réunion : l'avenir d'Air Austral à l'ordre du jour

- Ukraine: 16 morts dans une frappe russe sur un centre commercial, "crime de guerre" pour le G7

- Tout ce qu'il faut savoir sur la présidence de l'Assemblée nationale

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent et houle au menu

Alors que le conflit s'enlise entre planteurs et industriels, l'avenir de la filière canne est sur toutes les lèvres. Production historique et traditionnelle de l'île, la canne représente un patrimoine certaine de La Réunion, que les planteurs sont décidés à protéger. Malgré les difficultés, ces derniers en sont persuadés : l'île peut atteindre l'autonomie alimentaire, et ce sans toucher aux 22.000 hectares dédiés à la culture de la canne.

Ce mardi 28 juin 2022, a avoir lieu l'Assemblée plénière de la Région Réunion, présidée par Huguette Bello. À l'ordre du jour, le rapport d'activité 2021, les comptes de gestion et administratifs de la Région et le budget. Autre point éminent de cette assemblée plénière, le plan de restructuration d'Air Austra

Un bombardement russe a fait lundi au moins seize morts dans un centre commercial en Ukraine, selon les secours, provoquant une vive condamnation des pays du G7 réunis en Allemagne, qui ont dénoncé un "crime de guerre". "A l'heure actuelle, nous avons connaissance de 16 morts et de 59 blessés, dont 25 sont hospitalisés. Les informations sont en cours d'actualisation", a indiqué Sergiy Kruk sur Telegram dans la nuit de lundi à mardi.

Ce mercredi 28 juin 2022, les députés de l'Assemblée nationale vont élire leur nouveau président. Jusque là, ce poste était assuré par Richard Ferrand (LREM). En occupant ce siège, la ou le futur.e. président.e. de l'Assemblée nationale a un rôle bien précis à jouer au sein de l'hémicycle mais également dans la vie démocratique de la République

Ce mardi 28 juin 2022 va être agité d'après Matante Rosina. C'est une journée qui s'annonce venteuse et houleuse. Le ciel est encombré partout sauf sur le nord qui conserve de belles éclaircies le matin. Dans l'après-midi, la couverture nuageuse s'étale sur le nord. Dans les Hauts, le ciel reste dégagé et les températures bien fraîches. Attendez-vous à des rafales de vent comprises entre 80 et 90 km/h. Matante Rosina rappelle que le sud et le sud-ouest de l'île sont en vigilance vagues-submersion.