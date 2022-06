Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ce mardi 28 juin, la Préfecture de La Réunion a publié un post évoquant la sécurité routière. Une publication qui a pour vocation de faire de la prévention et de tordre le cou aux préjugés. Car non, les femmes ne causent pas plus d'accidents sur les routes que les hommes. (Photo d'illustration)

