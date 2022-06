Johanne Defay s'est hissée en finale du OI Rio Pro, 8e étape du tour mondial CT, ce mardi 28 juin 2022 au Brésil. Après avoir écarté de sa route Gabriela Bryan (Hawaï), la Française a mené la finale qui l'opposait à la n.1 mondiale Carissa Moore. "Vainqueur en Indonésie le mois dernier, Defay pouvait rêver d'un second trophée cette saison. Mais à une poignée de secondes du buzzer, la championne olympique a trouvé une vague qu'elle a transformé pour récolter 9,50 pts et s'offrir la victoire" détaille la fédération française de surf.

"Si Moore s'envole au classement général et se qualifie mathématiquement pour la WSL Final de septembre, Defay consolide sérieusement sa seconde place et pourrait elle aussi se qualifier pour les play off lors de la prochaine et avant-dernière étape de la saison régulière, dans 15 jours en Afrique du Sud" souligne la FFS.