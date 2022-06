Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La houle de Sud-Sud-Ouest continue de s'amplifier dans la soirée de mardi et dans la nuit pour atteindre 6 m en moyenne en deuxième partie de nuit et mercredi matin entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, trois zones qui passent en Vigilance Renforcée. La zone entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe des Galets reste en Vigilance avec des vagues moyennes entre 4 et 5 m.

La houle de Sud-Sud-Ouest continue de s'amplifier dans la soirée de mardi et dans la nuit pour atteindre 6 m en moyenne en deuxième partie de nuit et mercredi matin entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, trois zones qui passent en Vigilance Renforcée. La zone entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe des Galets reste en Vigilance avec des vagues moyennes entre 4 et 5 m.