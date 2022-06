Le Sud et le sud-Ouest de l'île seront en vigilance vagues-submersion à compter de ce mardi 28 juin 2022 à 9 heures a annoncé Météo France Réunion. La houle de secteur Sud-Sud-Ouest s'amplifie pour se situer entre 3 mètres 50 et 4 mètres ce mardi matin. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La houle de Sud-Sud-Ouest s'amplifie pour se situer entre 3 mètres 50 et 4 mètres ce matin.

Cette houle s'amplifie de nouveau la nuit prochaine pour atteindre 6 m en moyenne en deuxième partie de nuit et demain matin (approximativement entre minuit et 10h mercredi matin).

La période des vagues sera voisine de 18s au moment du pic de houle, ce qui en fait une houle particulièrement dangereuse et comparable à l'épisode de mai 2007.

Un passage en Vigilance Renforcée (comparable à une vigilance rouge en métropole) reste à l'étude.

La houle commence à s’amortir graduellement en fin de matinée de mercredi et surtout dans la nuit de mercredi à jeudi où elle devrait repasser sous la barre des 4 mètres.

Des submersions et des débordements le long du littoral, de forts courants dans les passes et les lagons sont attendus au déferlement de cette houle. La plus grande prudence est de mise lors de cet épisode inhabituel de houle et hautement impactant pour nos côtes.

Zones concernées : de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre.

